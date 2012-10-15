Копирайтер на сайт про мобильные игры

Нужен талантливый копирайтер на сайт, посвященный мобильным играм и приложениям.

Обязательное требование — наличие современного устройства Android. Чем новее, тем лучше.

Без Android устройства не нужно мне писать и даже пытаться что-то там :-) Требование обязательное, потому что нужно будет делать скриншоты игр.

Требования к кандидату такие:

— Хороший слог, умение интересно писать

— Умение получать удовольствие от рассматриваемых игр и не впадать в рутину

— Ответственность, оперативность реакции на новые материалы: нужно быть в сети в рабочее время, не пропадать.

— Желание быть в теме игровой индустрии, мобильных технологий.

— Базовые знания поисковой оптимизации (ALT, H1-H6, Title)

За это мы обещаем:

— Объемы около 10к символов в рабочий день, мы крупный и долгий заказчик.

— 100р за 1000 символов с пробелом, за хорошую работу премии.

— Упрощение вашего рабочего пространства (переделаем админки — что хотите!)

Работа над новым проектом, достаточно интересная и перспективная.

Можно будет стать редактором ресурса и в дальнейшем определять контентное развитие.

Отписывать только здесь. Не нужно ломиться в аську, не нужно меня доставать — сразу лесом.