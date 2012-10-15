Добрый день, нужен человек занимающимся рерайтом на строительную тему. Исходник предоставлю. Объем средний. Предпочтение отдам с наименшей ценой. ICQ 380204853
Статьи о купле-продаже авто
Доброго времени суток.
Нужны 2 статьи:
"Помощь при покупке автомобиля"
"Помощь в продаже автомобиля"
До 2 т. символов, уник.
Оплата 1,5 wmz за 1000 без пробелов.
Вопросы по заданию в личку.
Примеры работ по автотематике указывайте в заявке.
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