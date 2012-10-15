Написание статей по отоплению

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Закрыт15 заявок198 просмотров

Здравствуйте.

Нужно писать статьи по отоплению:

-Описания котлов

-Описания отопительных элементов

-Статьи

и т.п.

Нужен человек, который знаком с темой, или сможет разобраться.

По статьям будут ставиться ТЗ, формат которого определим конкретно с исполнителем. Если будет необходимо — подробно решим что писать и как писать.

Оплата 50 рублей — 1000 символов.

Написание статей
13 лет назад
nextmap
Андрей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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