Добрый день, нужен человек занимающимся рерайтом на строительную тему. Исходник предоставлю. Объем средний. Предпочтение отдам с наименшей ценой. ICQ 380204853
Написание статей по отоплению
Здравствуйте.
Нужно писать статьи по отоплению:
-Описания котлов
-Описания отопительных элементов
-Статьи
и т.п.
Нужен человек, который знаком с темой, или сможет разобраться.
По статьям будут ставиться ТЗ, формат которого определим конкретно с исполнителем. Если будет необходимо — подробно решим что писать и как писать.
Оплата 50 рублей — 1000 символов.
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