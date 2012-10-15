Написание статей по отоплению

Здравствуйте.

Нужно писать статьи по отоплению:

-Описания котлов

-Описания отопительных элементов

-Статьи

и т.п.

Нужен человек, который знаком с темой, или сможет разобраться.

По статьям будут ставиться ТЗ, формат которого определим конкретно с исполнителем. Если будет необходимо — подробно решим что писать и как писать.

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