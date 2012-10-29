Разыскивается программист для работы над проектом, реализованном на фреймворке django. задачи: фиксинг текущих багов и доработка функционала проекта с паре с другим программистом. (в т.ч. разработка клиентского JS кода)
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Задача: вывод на рынок интернет проекта Опишите опыт работ и сферу, в которой наиболее сильныСоциальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт10 лет назад
Разыскивается программист для работы над проектом, реализованном на фреймворке django. задачи: фиксинг текущих багов и доработка функционала проекта с паре с другим программистом. (в т.ч. разработка клиентского JS кода)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется программист для работы над проектом, реализованном на фреймворке django. задачи: фиксинг текущих багов и доработка функционала проекта с паре с другим программистом. (в т.ч. разработка клиентского JS кода) плюсом будет: знание методов оптимизации вэб-приложений. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Задача: вывод на рынок интерент проект. Каналы продвижения - статьи на различных ресурсах и много всего другого. Нужно именно вирусное продвижениеСоциальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
разыскивается программист для работы над проектом, реализованном на фреймворке django. задачи: фиксинг текущих багов и доработка функционала проекта с паре с другим программистом. (в т.ч. разработка клиентского JS кода)Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
требуется программист для работы над проектом, реализованном на фреймворке django. задачи: фиксинг текущих багов и доработка функционала проекта с паре с другим программистом. (в т.ч. разработка клиентского JS кода) плюсом будет: ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать дизайн аватарки для группы вконтакте по бизнесу. На аве должно быть название.. остальное на усмотрение дизайнера. Стиль современный минимализм. Высылайте примеры работ, ценыПрочее11 заявокЗакрыт11 лет назад
Разыскивается программист/команда программистов для написания соц сети. Есть дизайн, верстка, ТЗ. Скидывайте примеры работ, расценки, на чем пишете.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть дизайн сайта и общее описание функционала, нужно написать ТЗ соц сети. Высылайте примеры работ, расценкиКопирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно написать бизнес план для интренет портала. Высылайте примеры работ, стоимостьКопирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад