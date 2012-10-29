Требуется программист для работы над проектом, реализованном на фреймворке django. задачи: фиксинг текущих багов и доработка функционала проекта с паре с другим программистом. (в т.ч. разработка клиентского JS кода) плюсом будет: знание методов оптимизации вэб-приложений. ...