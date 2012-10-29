BofC

Якобсон BofC

 
36 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программист в стартап

    Разыскивается программист для работы над проектом, реализованном на фреймворке django. задачи: фиксинг текущих багов и доработка функционала проекта с паре с другим программистом. (в т.ч. разработка клиентского JS кода)

    JavascriptDjango
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программист в команду

    Разыскивается программист для работы над проектом, реализованном на фреймворке django. задачи: фиксинг текущих багов и доработка функционала проекта с паре с другим программистом. (в т.ч. разработка клиентского JS кода)

    JavascriptDjango
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Фиксинг текущих багов и доработка функционала

    Требуется программист для работы над проектом, реализованном на фреймворке django. задачи: фиксинг текущих багов и доработка функционала проекта с паре с другим программистом. (в т.ч. разработка клиентского JS кода) плюсом будет: знание методов оптимизации вэб-приложений. ...

    JavascriptPythonDjango
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Опытный PRщик

    Задача: вывод на рынок интерент проект. Каналы продвижения - статьи на различных ресурсах и много всего другого. Нужно именно вирусное продвижение

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программист в команду

    разыскивается программист для работы над проектом, реализованном на фреймворке django. задачи: фиксинг текущих багов и доработка функционала проекта с паре с другим программистом. (в т.ч. разработка клиентского JS кода)

    JavascriptDjango
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программист

    требуется программист для работы над проектом, реализованном на фреймворке django. задачи: фиксинг текущих багов и доработка функционала проекта с паре с другим программистом. (в т.ч. разработка клиентского JS кода) плюсом будет: ...

    JavascriptPythonDjango
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн аватарки

    Нужно сделать дизайн аватарки для группы вконтакте по бизнесу. На аве должно быть название.. остальное на усмотрение дизайнера. Стиль современный минимализм. Высылайте примеры работ, цены

    Прочее11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание соц. сети

    Разыскивается программист/команда программистов для написания соц сети. Есть дизайн, верстка, ТЗ. Скидывайте примеры работ, расценки, на чем пишете.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад