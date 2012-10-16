Рерайт 6 тысяч символов

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок152 просмотра

Нужно уникализировать текст на автомобильную тематику, объем - 6 тысяч символов

13 лет назад
dima25
46 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

n-atlantida
Наталья 
42 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$6
1 день
Всё отлично! Работа выполнена быстро, качественно, без необходимости каких либо доработок ;)
Отличный заказчик, с которым очень приятно работать.

Заявки фрилансеров

n-atlantida
Наталья 
42 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

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