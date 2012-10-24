Рерайт с поиском исходников

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Завершен16 заявок299 просмотров

Нужен рерайт статей с поиском исходников.

Статьи на разную тему.

Оплата - 25 рублей за 1000 знаков без пробелов.

13 лет назад
kseniya_golub
Ксения 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
32 отзыва

Выбранный исполнитель

marishka19
Марина 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
Марина грамотно выполняет работу, нравится ее ответственный подход. Всегда соблюдает сроки, никуда не пропадает, всегда на связи. В общем, работать с ней не только приятно, но и комфортно!
Интересная работа, моментальная оплата! Спасибо Ксении за сотрудничество! Рекомендую:))

Заявки фрилансеров

marishka19
Марина 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад