Сделать рерайт описаний 50 компаний

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Завершен21 заявка243 просмотра

Будет выдан список из 50 организаций.

Необходимо будет, используя информацию с официальных сайтов организаций (раздел О нас) и, при желании, википедию, произвести рерайт анкетных данных организации.

Результатом по каждой организации должны стать 2 коротких абзаца текста примерно по 250 знаков каждый:

Первый абзац - справочная информация об организации (история создания, развития и т.п.)

Второй абзац - информация о нынешнем положении организации (места в рейтингах, достижения и награды, уровень охвата клиентов по стране, виды услуг, которым уделяется приоритетное внимание и т.п.)

13 лет назад
mrjob
43 года
19 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Amsaliona
Алёна 
33 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$45
3 дня
С поставленной задачей исполнитель справился. Срок сдачи был отодвинут по обоюдному согласию. Договорились о сотрудничестве по следующему проекту - лучший показатель для характеристики исполнителя.
Интересный проект, своевременная оплата. Понравилось сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Amsaliona
Алёна 
33 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад