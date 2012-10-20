Сделать рерайт описаний 50 компаний

Будет выдан список из 50 организаций.

Необходимо будет, используя информацию с официальных сайтов организаций (раздел О нас) и, при желании, википедию, произвести рерайт анкетных данных организации.

Результатом по каждой организации должны стать 2 коротких абзаца текста примерно по 250 знаков каждый:

Первый абзац - справочная информация об организации (история создания, развития и т.п.)

Второй абзац - информация о нынешнем положении организации (места в рейтингах, достижения и награды, уровень охвата клиентов по стране, виды услуг, которым уделяется приоритетное внимание и т.п.)