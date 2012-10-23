marishka19

Что я могу предложить вам:
качественный, грамотный, уникальный текст;
выполнение работы к самые короткие сроки;
творческий подход к любому заданию;
SEO-оптимизацию статей;
наполнение сайтов.
Что вы можете предложить мне:
внятное и четкое ТЗ;
достойную и своевременную оплату.
Как видите, многого от вас, уважаемые заказчики, не требуется:))
Темы, которые меня вдохновляют: дизайн, строительство, туризм, хобби, отдых, дети, отношения, женская психология.
Темы, с которыми работать не буду, поскольку совершенно не разбираюсь - компьютерные технологии, юриспруденция, медицина, автомобили, финансы.
Отлично разбираюсь в темах: азартные игры, игровые автоматы, ставки на спорт.
Ну а в остальном, думаю, договоримся!
С глубоким уважением, Марина.