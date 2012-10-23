marishka19

Тексты с Душой и от Души!

Что я могу предложить вам:

качественный, грамотный, уникальный текст;

выполнение работы к самые короткие сроки;

творческий подход к любому заданию;

SEO-оптимизацию статей;

наполнение сайтов.

Что вы можете предложить мне:

внятное и четкое ТЗ;

достойную и своевременную оплату.

Как видите, многого от вас, уважаемые заказчики, не требуется:))

Темы, которые меня вдохновляют: дизайн, строительство, туризм, хобби, отдых, дети, отношения, женская психология.

Темы, с которыми работать не буду, поскольку совершенно не разбираюсь - компьютерные технологии, юриспруденция, медицина, автомобили, финансы.

Отлично разбираюсь в темах: азартные игры, игровые автоматы, ставки на спорт.

Ну а в остальном, думаю, договоримся!

С глубоким уважением, Марина.