Требуется копирайтер для написания статей (копирайтинг - несколько источников для написания одной статьи). Очень приветствуется знание материала. Вы будете предлагать темы для статей. Вы можете взять обе темы, а можете записаться только ...
Контент на сайт, группу ВК и речь для диктора
На сайт который занимается разлочкой iPhone нужен текст на сайт, группу вконтакте, текст для видео слайдов, и речь для диктора который будет сопровождать своими комментариями.
Вот по текстам и ихнему расположению на странице https://dl.dropbox.com/u/38608859/slick-blue/index.html
текст я набросал, где какой будет находится.
Видео вот оно
http://videohive.net/item/product-presentation-motion-graphic/2337893
По поводу комментариев и содержанию слайдов:
1 секунда - по привествуем посетителей
5 секунда - слайд который спрашивает у посетителя хочет ли он из своего iphone сделать neverlock?
9 секунда - слайд отвечает на вопрос и говорит что это возможно и мы этим занимаемся
14 секунда - слайд говорит что нашим сервисом уже успешно воспользовались десятки людей и они остались довольны
22 секунда - показываем что заходим на наш сайт (голос диктора приглашает пользователей на наш сайт)
27 секунда - определяем наш IMEA (голос говорит как это сделать и так же предлагает пройти на сайт, где все в графическом формате предоставленно)
31 секунда - показываем как заполняем поля (голос диктора делает акцент что заполнить нужно все поля и внимательно их проверить, так как через эти контакты будет происходить связь) и отправляем форму
36 секунда - говорим что теперь ждите инструкций на почте с реквизитами для оплаты. на самом слайде тоже нужно кратко передать суть (вместо видео будет картинка)
> 45 секунд - пожелаем удачи посетителям
Суть видео передал, задавайте вопросы если что-то не понятно.
Сайт конкурент http://simfree.me/ с него нужно отрерайтить частые вопросы (в том числе заголовки)
Будет большим плюсом если человек знает что такое iPhone, чем отличается Neverlock от Lock аппарата и который сможет донести до читателя в доступной форме преимущество нашей услуги.
Срок исполнения до этого четверга, максимум пятницы.
Отписывайтесь только под проектом. Не нужно писать в skype и в личку, все необходимое я выложил в проекте. Я сам напишу кандидату сегодня вечером.
Заявки фрилансеров
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