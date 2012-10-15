Написать техническое задание

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки161 просмотр

Есть дизайн сайта и общее описание функционала, нужно написать ТЗ соц сети.

Высылайте примеры работ, расценки

13 лет назад
BofC
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров