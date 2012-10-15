Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: Написание интересных статей для раздела женского сайта. Темы: стиль, волосы, косметика, уход за лицом, уход за телом, здоровье женщины. ...
Написать техническое задание
Есть дизайн сайта и общее описание функционала, нужно написать ТЗ соц сети.
Высылайте примеры работ, расценки
Заявки фрилансеров
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