Требуется копирайтер для написания статей (копирайтинг - несколько источников для написания одной статьи). Очень приветствуется знание материала. Вы будете предлагать темы для статей. Вы можете взять обе темы, а можете записаться только ...
Ищу в команду "писателя" (рерайтера-копирайтера)
Здравствуйте , уважаемые вэблансеры!
Ищу для долгосрочного сотрудничества в команду "рерайтера – коперайтера" в одном лице.
требования: адекватность!, целеустремленность, трудолюбие, энергичность.
на первое время оплата 0,8$ 1000 знаков. приблизительный объем 6 статей в день (статья=2500 знаков)
работа на постоянной основе на долгие годы с повышением оплаты труда.
кроме написания, вероятно, потребуется наполнения сайта статьями, подбор фотографий и другие функции.
Все ответы внимательно рассмотрю и изучу. если удобнее — пишите на почту [email protected] (с указанием ссылки на свой профиль)
спасибо всем откликнувшимся!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг9 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходим рерайтер для статей под Miralinks c опытом работы. Статьи размером от 2000 до 4000 символов. 1$ за тысячу символов. Для связи пишите в ICQ 567489413Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть дизайн сайта и общее описание функционала, нужно написать ТЗ соц сети. Высылайте примеры работ, расценкиКопирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен хороший рерайт 95%-98%. Стоимость 30р за 1 КЗавершен13 лет назад
Нужен рерайт статей с поиском исходников. Статьи на разную тему. Оплата - 25 рублей за 1000 знаков без пробелов.Завершен13 лет назад
Будет выдан список из 50 организаций. Необходимо будет, используя информацию с официальных сайтов организаций (раздел О нас) и, при желании, википедию, произвести рерайт анкетных данных организации. Результатом по каждой ...Завершен13 лет назад
Нужно написать бизнес план для интренет портала. Высылайте примеры работ, стоимостьКопирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5
Нужно уникализировать текст на автомобильную тематику, объем - 6 тысяч символовЗавершен13 лет назад
- $100
Необходимо писать тексты для интернет магазина напольных покрытий (ламинат, паркет и т.п.). Копирайтинг не ниже 95% уникальности. Оплата 2$ - 1000 знаков.Завершен13 лет назад
Нужно написать несколько статей на тему сухих строительных смесей. Ознакомиться на сайте с характеристиками и прочей информацией и написать статьи на заданные ключевые слова, но тексты должны быть качественными, читаемыми. ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт13 лет назад