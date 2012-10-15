Ищу в команду "писателя" (рерайтера-копирайтера)

Здравствуйте , уважаемые вэблансеры!

Ищу для долгосрочного сотрудничества в команду "рерайтера – коперайтера" в одном лице.

требования: адекватность!, целеустремленность, трудолюбие, энергичность.

на первое время оплата 0,8$ 1000 знаков. приблизительный объем 6 статей в день (статья=2500 знаков)

работа на постоянной основе на долгие годы с повышением оплаты труда.

кроме написания, вероятно, потребуется наполнения сайта статьями, подбор фотографий и другие функции.

Все ответы внимательно рассмотрю и изучу. если удобнее — пишите на почту [email protected] (с указанием ссылки на свой профиль)

спасибо всем откликнувшимся!