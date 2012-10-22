Цикл статей для блога о покупках

Уважаемые фрилансеры.

Необходимо несколько исполнителей для статей о покупках (шоппинг, новинки, дисконт), магазинах, способах экономии при покупках, обзоры новинок, личные впечатления о товарах. В общем всем, что связано с розничной торговлей со стороны покупателей. Диапазон тем очень широк.

В заявке указывайте цену за 1000 знаков без пробелов.

Протокол таков: исполнитель сам выбирает темы, сам пишет и выставляет счета. График не жесткий, оплата по факту по частям - написали несколько статей - получили денежку, ещё несколько - ещё денежку.

Задача на довольно длительный период (от месяца до нескольких лет), но не вакансия.