Цикл статей для блога о покупках

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен38 заявок400 просмотров

Уважаемые фрилансеры.

Необходимо несколько исполнителей для статей о покупках (шоппинг, новинки, дисконт), магазинах, способах экономии при покупках, обзоры новинок, личные впечатления о товарах. В общем всем, что связано с розничной торговлей со стороны покупателей. Диапазон тем очень широк.

В заявке указывайте цену за 1000 знаков без пробелов.

Протокол таков: исполнитель сам выбирает темы, сам пишет и выставляет счета. График не жесткий, оплата по факту по частям - написали несколько статей - получили денежку, ещё несколько - ещё денежку.

Задача на довольно длительный период (от месяца до нескольких лет), но не вакансия.

13 лет назад
Polyaxe
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

Boniel
36 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$70
1 день
Отличный исполнитель - стаьи былинаписаны качественно и вовремя. рекомендую к сотрудничеству.
Сотрудничеством довольна! Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую Василия как надежного заказчика и просто приятного человека!
godun777
Алина 
32 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов
13 лет назад
$2
1 день
Отличный исполнитель - рекомендую! К сожалению, Алине пришлось написать совсем немного (по нашей вине), но она успела зарекомендовать себя как отличный автор. Обязательно продолжим сотрудничество в следующем году!

Заявки фрилансеров

Boniel
36 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
godun777
Алина 
32 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов
13 лет назад