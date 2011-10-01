Доработать сайт на OpenCart

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Закрыт1 заявка132 просмотра

Добрый день. Требуется доработать сайт в плане того ,что нет привязки производителей к категории товаров. Наполнить сайт и поставить прильчный шаблон. http://banka.org.ua/ Тематика: спортивное питание. Опыт обязателен.

Opencart
14 лет назад
weblancer1z
Макс Кулик 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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