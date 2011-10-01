нужно переделать магазин smilek.com.ua из системы укоз на другую цмс (ос комерц, вамшоп, джумла)
Создание шаблона для VamShop
Необходимо создать шаблон для интернет-магазина VamShop. Так же могу купить уже готовый вариант с учетом доработок по моим мелким потребностям.
Вся графика и ТЗ обсудится лично с исполнителем.
Заявки фрилансеров
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