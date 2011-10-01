Создание шаблона для VamShop

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт8 заявок139 просмотров

Необходимо создать шаблон для интернет-магазина VamShop. Так же могу купить уже готовый вариант с учетом доработок по моим мелким потребностям.

Вся графика и ТЗ обсудится лично с исполнителем.

14 лет назад
OneNike
Белов 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров