Обход safe_mod на движке OpenCart

Срочно нужно исправить ошибку с safe_mod, избежание ошибок связано с safe_mod на движке OpenCart , Хостеры не отключают эту функцию, надо найти другой выход его обхода.Сам движок полностью работает, так как проверял на бесплатном хостинге. Оплата будет производиться или через paypal или же через WU (Western Union). При себе обязательно иметь скайп. Ошибка в прикрепленном в файле .