Обход safe_mod на движке OpenCart

$15
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Завершен1 заявка163 просмотра

Срочно нужно исправить ошибку с safe_mod, избежание ошибок связано с safe_mod на движке OpenCart , Хостеры не отключают эту функцию, надо найти другой выход его обхода.Сам движок полностью работает, так как проверял на бесплатном хостинге. Оплата будет производиться или через paypal или же через WU (Western Union). При себе обязательно иметь скайп. Ошибка в прикрепленном в файле .

Opencart
14 лет назад
xaknet
34 года
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

developinwed
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Большое вам спасибо за помощь, все работает на ура. Если что буду иметь Вас ввиду
Все отлично. Ясно и понятно. Своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

developinwed
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад