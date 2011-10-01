Интернет-магазин велосипедов

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Закрыт18 заявок292 просмотра

Необходимо разработать движок интернет-магазина велосипедов.

Аналог http://dreambikes.ru/ (с небольшими изменениями)

Дизайн, верстка имеется.

skype: ubiquiefriend

14 лет назад
ubiquiefriend
Владимир 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Fredi
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$300
5 дней

Заявки фрилансеров

Fredi
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад