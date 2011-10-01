Интернет-магазин на Битрикс

Разработать новый или оптимизировать существующий шаблон для ИМ по тематике сантехника. Образец можно посмотреть здесь http://leostyle.com.ua/ (но нужно в 3 колонки) или здесь http://nebox.ru/cms/shopos/shablon-sweet-dlya-shopos/. Сроки - 1-2 недели. Оплата по договоренности. ...