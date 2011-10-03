Переделать сайт, добавить к нему интернет-магазин

Необходимо переделать существующий сайт www.expomir.ru

Все содержимое сайта разбить на три группы: "О компании", "Издательская деятельность", "Электронные путеводители" и добавить четвертую - интернет-магазин "Экскурсионное оборудование", его нужно сделать с нуля. Все названия разделов пока условны.

При переходе на сайт должна запускаться заставка флеш (будет создана отдельно) и выход в разделы сайта. Схема заставки в приложении.

Новый дизайн не нужен! В рамках существующего дизайна сайта.

Прошу присылать предложения по срокам и стоимости