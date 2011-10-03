Редактирование магазинов на Presta Shop

Имеется около 15-ти доменов на каждый из которых нужно закинуть магазины на PrestaShop ЦМС (http://www.prestashop.com) и отредактировать их. Каждый магаз будет небольшим на 5-10 товаров поэтому требуется минимальный набор функций: вывод товаров на главную, вывод категорий слева, рабочая корзина, вывод информационных страниц, настройка страницы для сообщений в итоге магаз должен иметь примерно такой вид http://clip2net.com/s/1dv6T. Работа на моем хостинге. Никаких предоплат. Могу платить за каждый готовый магаз. Бюджет около $100. Повторяю все шаблоны есть, изменения нужно вносить минимальные (в основном убирать то что не нужно). Если хорошо себя покажете возможно сотрудничество в дальнейшем примерно 3-4 магаза каждую недел. С вопросами в аську 354-135-216