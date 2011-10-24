Доработать магазин на Joomla

Имеется около 15-ти доменов на каждый из которых нужно закинуть магазины на PrestaShop ЦМС (http://www.prestashop.com) и отредактировать их. Каждый магаз будет небольшим на 5-10 товаров поэтому требуется минимальный набор функций: вывод товаров на главную, вывод ...