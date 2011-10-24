Доработать магазин на Joomla

$50
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Завершен4 заявки209 просмотров

ТЗ в Файле.

Главное качественно и не дорого.=))

Сроки не горят.

Joomla
14 лет назад
ADDsystem
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

starlight
Антон 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$60
14 дней
Сделал дело! Быстро, смело! Спасибо!=)

Заявки фрилансеров

starlight
Антон 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад