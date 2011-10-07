Магазин на Zen Cart перенести на др. домен и хост.

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Завершен6 заявок201 просмотр

Dobrij den, neobhodim specialist , kotorij mozhet perenesti address internet magazina na ZEN CART na drugoj domen i na drugoj server. Sohraniv pri etom klientskuu dannuu

14 лет назад
danil2008
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$25
1 день
Спасибо!всем рекомендую! очень ответственный подход к делу
Приятный адекватный заказчик

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад