Доработать интернет-магазин etnika.com.ua

Есть много идей по доработке/улучшению юзабилити интернет-магазина Этника www.etnika.com.ua. Мы ищем человека или команду которые бы могли внести изменения в сайт. Ищем оптимальное соотношение цены и качества.

Первое задание: нужно добавить функцию отзывы на сайт. Визуально как на www.zopim.com (слева "feedback"). Человек кликает на "отзывы", может почитать, а также оставить свои. По желанию может перейти на развернутую страницу отзывов. Сделать возможность премодерации отзывов. Ждем цену и сроки. Сайт на php, движок CMS