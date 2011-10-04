Разработать новый или оптимизировать существующий шаблон для ИМ по тематике сантехника. Образец можно посмотреть здесь http://leostyle.com.ua/ (но нужно в 3 колонки) или здесь http://nebox.ru/cms/shopos/shablon-sweet-dlya-shopos/. Сроки - 1-2 недели. Оплата по договоренности. ...
Доработать интернет-магазин etnika.com.ua
Есть много идей по доработке/улучшению юзабилити интернет-магазина Этника www.etnika.com.ua. Мы ищем человека или команду которые бы могли внести изменения в сайт. Ищем оптимальное соотношение цены и качества.
Первое задание: нужно добавить функцию отзывы на сайт. Визуально как на www.zopim.com (слева "feedback"). Человек кликает на "отзывы", может почитать, а также оставить свои. По желанию может перейти на развернутую страницу отзывов. Сделать возможность премодерации отзывов. Ждем цену и сроки. Сайт на php, движок CMS
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