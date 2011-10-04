Разработать новый или оптимизировать существующий шаблон для ИМ по тематике сантехника. Образец можно посмотреть здесь http://leostyle.com.ua/ (но нужно в 3 колонки) или здесь http://nebox.ru/cms/shopos/shablon-sweet-dlya-shopos/. Сроки - 1-2 недели. Оплата по договоренности. ...
Разобраться с формированием урлов на PrestaShop
Есть сайт http://simplygeek.org/
Одна из категорий сайта имеет такой урл http://simplygeek.org/2-gps-jammers
Товар в этой категории имеет такой урл http://simplygeek.org/gps-jammers/10-portable-and-powerful-all-gps-bands-jammer.html
Тоесть как видно из примера подкатегория у товара не соответствует реальному урлу категории.
Это нужно исправить прописав нужное правило в .htacess
Бюджет $5 +отзыв
ICQ 354 135 216
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