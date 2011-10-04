Разобраться с формированием урлов на PrestaShop

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Закрыт1 заявка164 просмотра

Есть сайт http://simplygeek.org/

Одна из категорий сайта имеет такой урл http://simplygeek.org/2-gps-jammers

Товар в этой категории имеет такой урл http://simplygeek.org/gps-jammers/10-portable-and-powerful-all-gps-bands-jammer.html

Тоесть как видно из примера подкатегория у товара не соответствует реальному урлу категории.

Это нужно исправить прописав нужное правило в .htacess

Бюджет $5 +отзыв

ICQ 354 135 216

PrestaShop
14 лет назад
paddington
35 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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