Маркетинг план для компании (Joomla 1.5 + VM)

Добрый день, коллеги!

Есть Joomla 1.5 + Virtualmart + лицензионная VM Affiliate 4.5

Все настроено и работает.

Задача расширить возможности VM Affiliate 4.5 -там 5 уровней, нужно 7 и настроить компонент, согласно приложенного маркетинга.

Проект для тех, кто разбирается во всем вышеперечисленном.

Как вариант - можно написать модуль или компонент с нуля, если вы уверены, что будет лучше.

Меня просьба не беспокоить - все пишите только сюда.