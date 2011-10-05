Интернет-магазин для соц. сети Одноклассники

Приветствую.

Задача находится в жёстком цейтноте

Сдать нужно до 15го октября.

Проект представляет собой интернет-магазин интегрированный в соц сеть "одноклассники". На данный момент есть структура базы данных. И кое-как работающий веб функционал. Даже свёрстано кое как там всё.

PHP – программист забил на проект и пропал.

Нужен человек который в кратчайшие сроки сможет разобраться в том что уже написано на PHP. и завершит проект(есть некое подобие Т3)

Базу и хранимки разрабатывал я(MySQL) так что поддержу со стороны БД я обеспечу.

Оплата по договорённости.

Заинтересовавшимся покажу что есть сейчас и детально разъясню чего хочет заказчик