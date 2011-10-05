Добрый день, коллеги! Есть Joomla 1.5 + Virtualmart + лицензионная VM Affiliate 4.5 Все настроено и работает. Задача расширить возможности VM Affiliate 4.5 -там 5 уровней, нужно 7 и настроить ...
Интернет-магазин для соц. сети Одноклассники
Приветствую.
Задача находится в жёстком цейтноте
Сдать нужно до 15го октября.
Проект представляет собой интернет-магазин интегрированный в соц сеть "одноклассники". На данный момент есть структура базы данных. И кое-как работающий веб функционал. Даже свёрстано кое как там всё.
PHP – программист забил на проект и пропал.
Нужен человек который в кратчайшие сроки сможет разобраться в том что уже написано на PHP. и завершит проект(есть некое подобие Т3)
Базу и хранимки разрабатывал я(MySQL) так что поддержу со стороны БД я обеспечу.
Оплата по договорённости.
Заинтересовавшимся покажу что есть сейчас и детально разъясню чего хочет заказчик
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