Изготовление цветочного интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт15 заявок203 просмотра

Добрый день!

Требуется изготовление интернет-магазина цветов и подарков под ключ.

Просьба откликнуться тех людей, которые уже имеюли опыт создания подобных магазинов.

Как пример: sendflowers.ru, florist.ru и похожие со всем функционалом данных сайтов.

14 лет назад
sunfox2004
Елена 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров