Создать интернет-магазин автозапчастей

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Закрыт13 заявок300 просмотров

Необходимо ДОДЕЛАТЬ магазин автозапчастей - autogarage.kiev.ua. Реализован на Друпале (Drupal). Необходимо реализовать фильтр и упорядочивание товаров, импорт из csv. Файл импорта и подробное описание что нужно чтоб работало (возможно нужно просто допилять, основа готова) вышлю на емайл.

Так как прошлый разработчик взяв часть оплаты пропал...)

Drupal
13 лет назад
brazo
40 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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