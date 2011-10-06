Доработка Интернет-магазина на osCommerce v2.2rc2

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок122 просмотра

Необходимо доработать сайт интернет магазина детских товаров.

1.Доработать главную страницу, создать разделы:

АКЦИЯ

НОВИНКИ

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2. Отменить/упростить регистрацию в корзине. Чтобы можно было пропустить регистрацию.

3. Сделать возможным добавлять для товара большее кол-во фотографий хотябы 5.

4. Отображение товаров не строками, а по несколько на строке.

5. Переделать "левое меню", выделить разделы цветом, увеличить шрифт.

+ мелочи (перенос названий, размер шрифтов).

Написано не очень понятно/подробно, звоните или пишите,подробнее по тел. 8 (926) 5554527

Бюджет около 10 т.р.

14 лет назад
AlexxxV
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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