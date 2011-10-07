Интернет-магазин бытовой техники

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Закрыт16 заявок238 просмотров

Добрый день! Хочу заказать сделать сайт Интарнет-магазин по продаже бытовой техники.

Критерии

* Очень быстрый движек

* Удобная система поиска

* Возможность закачка прайс листа 2 - 3-х поставщиков (с возможностью отбора лучшей цены и менять цену самому).

* Модули для развития лояльности.

* Дизайн могу сам нарисовать или можем договориться

Примеры сайтов что бы я хотел увидеть в итоге:

http://ekt.tehnosila.ru/

http://e96.ru/

http://www.citilink.ru/

http://www.samara.pragma.ru/

http://www.technocity.ru/

14 лет назад
DyakO-FF
Андрей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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