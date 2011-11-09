Интернет-магазин Битрикс

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен2 заявки166 просмотров

Натянуть верстку магазина на Битрикс, настроить магазин.

Оплата только по факту. Сроки: неделя

14 лет назад
smarteg
Антон 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранные исполнители

Blair
Денис 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$250
7 дней
Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$250
7 дней
Прекрасно выполненная работа по программированию интернет-магазина на платформе 1с Битрикс. Сайт выглядит прекрасно, функционал реализован на 110%. Приятный исполнитель, на веблансере таких немного.
Очень приятно было работать с Антоном! Заказчик с пониманием своего дела. Задача была поставлена четко, оплата произведена незамедлительно! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!)

Заявки фрилансеров

Blair
Денис 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад

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