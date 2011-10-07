Магазин автозапчастей (возможно готовый)

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок190 просмотров

Необходим интернет-магазин по продаже автозапчастей. Примерно как http://exist.ua/

КЛИЕНТСКИЕ МОДУЛИ

- Модуль регистрации и профайл

- Управление заказами и корзиной

- Поиск по коду с привязкой к кроссам

- Модуль вин запросов

- Личный кабинет (dashboard)

- Модуль создания и отображения групп запчастей по маркам авто (Аналог ТО на партмастере)

- Модуль резервирования

МЕНЕДЖЕРСКИЕ МОДУЛИ

- Управление заказами

- Упрощенный модуль валют

СКРЫТЫЕ (НЕВИЗУАЛЬНЫЕ) И СИСТЕМНЫЕ МОДУЛИ

- Скидки пользователей

КАТАЛОГИ

- Неоригинальный каталог TecDoc

Жду предложений

14 лет назад
yuraq
Юрий 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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