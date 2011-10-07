Необходимо ДОДЕЛАТЬ магазин автозапчастей - autogarage.kiev.ua. Реализован на Друпале (Drupal). Необходимо реализовать фильтр и упорядочивание товаров, импорт из csv. Файл импорта и подробное описание что нужно чтоб работало (возможно нужно просто допилять, основа готова) вышлю ...
Магазин автозапчастей (возможно готовый)
Необходим интернет-магазин по продаже автозапчастей. Примерно как http://exist.ua/
КЛИЕНТСКИЕ МОДУЛИ
- Модуль регистрации и профайл
- Управление заказами и корзиной
- Поиск по коду с привязкой к кроссам
- Модуль вин запросов
- Личный кабинет (dashboard)
- Модуль создания и отображения групп запчастей по маркам авто (Аналог ТО на партмастере)
- Модуль резервирования
МЕНЕДЖЕРСКИЕ МОДУЛИ
- Управление заказами
- Упрощенный модуль валют
СКРЫТЫЕ (НЕВИЗУАЛЬНЫЕ) И СИСТЕМНЫЕ МОДУЛИ
- Скидки пользователей
КАТАЛОГИ
- Неоригинальный каталог TecDoc
Жду предложений
Заявки фрилансеров
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