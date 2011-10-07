Магазин автозапчастей (возможно готовый)

Главная функциональность магазина это возможность создавать параметры для товара в табличке как на примере ниже . От которых и будет зависть цена. http://www.fritz-berger.de/fbonline/__shop__/product/fritzberger_katalog/SeitenteileChalet726230/detail.jsf Тематика магазина такая же как в ...