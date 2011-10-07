Интернет-магазин

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт17 заявок333 просмотра

Необходимо сделать интернет магазин строй материалов, товаров на данный момент до 10шт.

Можно использовать веб асист или другие цмс.

14 лет назад
natsgoal
Дмитрий 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

B_U_T_C_H
Муртахан 
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$50
2 дня
Заказчик отказался платить за работу. Им был заказан интернет-магазин на движке webasyst, он был в курсе, что дизайн будет шаблонным, и что в шаблоне изменен будет только логотип. В личной с ним переписке в рамках данного сервиса есть подтверждение моих слов. Его скайп контакт greed_is_good говорит сам за себя. Сейчас заявка передана в службу арбитража сервиса. PS Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной...

Заявки фрилансеров

B_U_T_C_H
Муртахан 
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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