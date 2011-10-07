Заказчик отказался платить за работу. Им был заказан интернет-магазин на движке webasyst, он был в курсе, что дизайн будет шаблонным, и что в шаблоне изменен будет только логотип. В личной с ним переписке в рамках данного сервиса есть подтверждение моих слов. Его скайп контакт greed_is_good говорит сам за себя. Сейчас заявка передана в службу арбитража сервиса. PS Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной...