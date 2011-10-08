Необходимо ДОДЕЛАТЬ магазин автозапчастей - autogarage.kiev.ua. Реализован на Друпале (Drupal). Необходимо реализовать фильтр и упорядочивание товаров, импорт из csv. Файл импорта и подробное описание что нужно чтоб работало (возможно нужно просто допилять, основа готова) вышлю ...
Создание интернет-магазина
Существует сайт по продаже профессионального аудио/видео/светового оборудования на платформе Tiu.ru. Выложено минимальное кол-во позиций товара. Очень неудобно менять цены в директе и на сайте. Яндекс периодически выбрасывает сайт из поиска.
Нужно создать интернет- магазин по продаже профессионального аудио/видео/светового оборудования с возможностью изменять цены на сайте и в директе, затрачивая минимальное кол-во времени и усилий; с возможностью выложить бОльшее кол-во товара.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины13 заявокЗакрыт13 лет назад
Интересует такой модуль пример на сайте http://www.bystropol.ru/ Цена товара зависит от количества введеной площади в кв.метрах пример От 1м2 - до 25 цена 100руб от 25 до 50ти 80 ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Хочу заказать сделать сайт Интарнет-магазин по продаже бытовой техники. Критерии * Очень быстрый движек * Удобная система поиска * Возможность закачка прайс листа 2 - 3-х поставщиков (с возможностью ...Интернет-магазины16 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходим интернет-магазин по продаже автозапчастей. Примерно как http://exist.ua/ КЛИЕНТСКИЕ МОДУЛИ - Модуль регистрации и профайл - Управление заказами и корзиной - Поиск по коду с привязкой к ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо сделать интернет магазин строй материалов, товаров на данный момент до 10шт. Можно использовать веб асист или другие цмс.Закрыт14 лет назад
- $250
Натянуть верстку магазина на Битрикс, настроить магазин. Оплата только по факту. Сроки: неделяИнтернет-магазины2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Действующий интернет-магазин на Joomla 1.5.22 VirtueMart 1.1.4 Необходимо провести следующие работы: 1. Проанализировать состояние и исправить недочеты в структуре 2. Создать Sitemap 3. Настроить поиск ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен интернет магазин для продажи одежды и не только. Рассмотрю на примере уже разработанных вами и работающих реализациях, чтобы не тратить время на разработку. Требования: -каталог продукции, -сортировка ...Закрыт14 лет назад
Программирование многобользовательского интернет-магазина. Все детали выбранному исполнителю.Завершен14 лет назад
- $300
Необходимо доработать сайт интернет магазина детских товаров. 1.Доработать главную страницу, создать разделы: АКЦИЯ НОВИНКИ РЕКОМЕНДУЕМ 2. Отменить/упростить регистрацию в корзине. Чтобы можно было пропустить регистрацию. ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт14 лет назад