Создание интернет-магазина

Существует сайт по продаже профессионального аудио/видео/светового оборудования на платформе Tiu.ru. Выложено минимальное кол-во позиций товара. Очень неудобно менять цены в директе и на сайте. Яндекс периодически выбрасывает сайт из поиска.

Нужно создать интернет- магазин по продаже профессионального аудио/видео/светового оборудования с возможностью изменять цены на сайте и в директе, затрачивая минимальное кол-во времени и усилий; с возможностью выложить бОльшее кол-во товара.