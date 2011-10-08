Создание интернет-магазина

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Закрыт18 заявок294 просмотра

Существует сайт по продаже профессионального аудио/видео/светового оборудования на платформе Tiu.ru. Выложено минимальное кол-во позиций товара. Очень неудобно менять цены в директе и на сайте. Яндекс периодически выбрасывает сайт из поиска.

Нужно создать интернет- магазин по продаже профессионального аудио/видео/светового оборудования с возможностью изменять цены на сайте и в директе, затрачивая минимальное кол-во времени и усилий; с возможностью выложить бОльшее кол-во товара.

14 лет назад
mashulya87
Мария 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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