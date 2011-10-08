Магазин на VirtueMart

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт7 заявок142 просмотра

Хочу заказать разработку интернет-магазина автомобильных шин и дисков.

CMS: Joomla+VirtueMart

дизайн - аналог http://livedemo00.template-help.com/osc_35280/index.php

подробности в ТЗ

Joomla
14 лет назад
terry1kon
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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