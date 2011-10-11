Нужно сделать аналог dozimetr5.ru на вордпресс.

Нужно повторить функционал сайта dozimetr5.ru

на основе вордпрессовского шаблона как на сайте tradervsmarket.com

(сам шаблон есть)

1)возможность размещать три Баннера вверху и в низу как на dozimetr5.ru с счетчиком.

2) сделать две кнопки подробно и купить как на dozimetr5.ru

(кнопка купить автоматически вписывает название тавара,

должна отправлятьна е-майл сообщение о заказе на товар,

после отправки заказа ,покупателю высвечивается окошко: Менеджер свяжется с вами через 30 минут )

3) возможность оставлять отзывы в правой колонке как на dozimetr5.ru

Напишите свою цену и сроки.