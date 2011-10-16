Исправить ошибки в joomla + virtuemart

1. чтобы корректно отображалось в браузерах

2.После переноса на хостинг не грузятся все картинки товаров + дополнительные. в некоторых товарах доп.картинки вооще пропали, а в IE и основные фото исчезли при кклике на них

3. сделать рамки для фото товара

4. подправить корзину. чтобы при клике купить переносило сразу в корзину, откуда бы вариан оформить или продолжить покупки

5. чтобы при дальнейшей загрузке фото товара не возникало проблем

и если есть еще какие ошибки подправить

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