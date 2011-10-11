Необходимо развернуть инет-магазин на любой бесплатной CMS, предпочтительно Джумла. Не нужно никаких особенных наворотов. По сути взять какой то стандратный модуль, пускай тот же виртуамарт. Из особенностей: 1. Должен иметь индивидуальный ...
Создание интернет-магазина по образцу
Необходимо развернуть инет-магазин на любой бесплатной CMS.
Доменное имя есть, есть хостинг на www.peterhost.ru
Нужно сделать все в течении недели.
Платежные системы подключать не нужно.
От вас примеры работ, стоимость, сроки.
Примерный образец магазина - http://shuba5.ru
Заявки фрилансеров
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