Сортировка и фильтр товаров в virtuemart

Необходимо создать сортировку товаров по их свойствам.

Например, в админке выставляю телевизорам свойства -диагональ, следовательно эту диагональ указываю у каждого телика свою- в цифрах разумеется.

а на сайте в сортировке должно автоматом отобразиться это доп. условие сортировки (помимо имеющихся по умолчанию-цена, артикул и пр.) и при его выборе товары должны встать соответственно в порядке увеличения или уменьшения диагонали. Ну и по каждой категории товаров будут свои свойства-это понятно, но принцип такой же)

ЛИБО (что лучше!)

Нужен фильтр товаров в каждой категории по нескольким свойствам одновременно. НАПРИМЕР. Цена от-до(указывает пользователь) + производитель -выпадающий список+диагональ(выпадающий список)

Должна быть возможность не указывать какое то свойство (выбрать "Не важно")

Рассмотрю ваши предложения по цене и организации сортировки и фильтра (как вы можете).Срочно!!Предоплата по вашему желанию.Возможно дальнейшее сотрудничество)