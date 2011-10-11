Нужно повторить функционал сайта dozimetr5.ru на основе вордпрессовского шаблона как на сайте tradervsmarket.com (сам шаблон есть) 1)возможность размещать три Баннера вверху и в низу как на dozimetr5.ru ...
Сортировка и фильтр товаров в virtuemart
Необходимо создать сортировку товаров по их свойствам.
Например, в админке выставляю телевизорам свойства -диагональ, следовательно эту диагональ указываю у каждого телика свою- в цифрах разумеется.
а на сайте в сортировке должно автоматом отобразиться это доп. условие сортировки (помимо имеющихся по умолчанию-цена, артикул и пр.) и при его выборе товары должны встать соответственно в порядке увеличения или уменьшения диагонали. Ну и по каждой категории товаров будут свои свойства-это понятно, но принцип такой же)
ЛИБО (что лучше!)
Нужен фильтр товаров в каждой категории по нескольким свойствам одновременно. НАПРИМЕР. Цена от-до(указывает пользователь) + производитель -выпадающий список+диагональ(выпадающий список)
Должна быть возможность не указывать какое то свойство (выбрать "Не важно")
Рассмотрю ваши предложения по цене и организации сортировки и фильтра (как вы можете).Срочно!!Предоплата по вашему желанию.Возможно дальнейшее сотрудничество)
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