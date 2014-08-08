Доработка сайта

Веб-программированиеЗавершен3 заявки208 просмотров
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Требуется доработка сайта, движок самопис php + mysql. Работа срочная.

10 лет назад
gomer66
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Poseydon008
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена отлично.
Очень приятный и хороший человек !!!