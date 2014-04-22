Сделать скрипт парсера

Веб-программированиеЗавершен2 заявки122 просмотра
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Сделать парсер данных с каталога. В связи с переходом на новую cms возникла необходимость скопировать данные со старого сайта на новый. В каталоге более 8000 позиций.

10 лет назад
student2015
Антон 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
adamdickins
Дмитрий 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$50
1 день
Отличный исполнитель, очень приятно было взаимодействовать. Сделано было все быстро, качественно и даже больше того, что было намечено. Спасибо!
Четко поставил задачи. Оплатил без задержек. Рекомендую к сотрудничеству.