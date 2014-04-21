Мелкие доработки на сайте

Требуется доработка сайта, движок самопис php + mysql. Работа срочная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть ряд мелких задач: сделать форму отзывов на сайте, добавить кнопки социальных сетей, добавить кнопку "Забронировать тур". Сайт туристической тематики.
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