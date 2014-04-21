Мелкие доработки на сайте

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок185 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть ряд мелких задач: сделать форму отзывов на сайте, добавить кнопки социальных сетей, добавить кнопку "Забронировать тур". Сайт туристической тематики.

10 лет назад
Lunatu
Елена 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад