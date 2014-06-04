PHP-разработчик на удаленку (Минск)

Сделать парсер данных с каталога. В связи с переходом на новую cms возникла необходимость скопировать данные со старого сайта на новый. В каталоге более 8000 позиций.
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Мы портал о непознанном (около 70.000 посетителей в сутки) с амбициями и реальной перспективой роста до сотен тысяч.
Для длительного и совместного сотрудничества нужен человек, который имеет уверенные теоретические знания и реальный опыт работы в роли веб-программиста (крайне желательно информационного ресурса). А также с системой управления контентом Wordpress.
Важным условием является постоянное проживание в городе Минск.
В чем специфика вакансии/работы:
— Участие в развитии портала за счет взятия на себя ответственности за бэкенд (фронтэнд) проекта;
— Писать чистый и легко читаемый код с возможностью последующей поддержки и доработки (рефакторинга), а также ведение проектной документации;
— В частности разработка и (или) внедрение необходимых плагинов, шорткодов для CMS Wordpress;
— Оптимизация работы и скорости загрузки сайта в целом, так и его отдельных частей (скриптов и т.п.);
— Способность работать как по техническому заданию, так и без него;
— Совместное обсуждение проектов: структура, расстановка приоритетов, установка сроков;
— Продумывание логики работы различных скриптов (напр. вывод текущего лунного дня);
— Также необходимо быть готовым к переписыванию (доработке) существующего кода, в том числе и г***о кода;
— Решение иных задач в рамках деятельности;
Что от вас требуется:
— Подтвержденный опыт работы веб-программистом от 2-х лет;
— Уверенное знание PHP/MySQL на высоком уровне;
— Уверенное знание HTML/CSS, JavaScript (jQuery, Ajax) на среднем и выше уровне;
— Большой опыт работы с CMS Wordpress: установка, настройка, знание и написание плагинов, шорткодов, создание структуры сайта, правка шаблонов и т.п.;
— Опыт администрирования серверов Nginx + Apache (настройка php-fpm, munin и т.п.) и знание Linux на базовом и выше уровне;
— Понимание принципов ООП и MVC, опыт работы с различными фреймворками;
— Использование систем контроля версий: Git;
— Соблюдение Agile-принципов при разработке;
— Опыт, желание и возможность взаимодействия с менеджером проекта, дизайнером и т.д.;
— Большим плюсом будет интерес к астрологии (непознанному);
— Наличие высшего техническое образования (желательно, но не обязательно);
— Возможность приезжать два раза в месяц к нам в офис (в 3-х минутах от ст. м. Партизанская) для обсуждения тех или иных вопросов касательно проекта;
Что мы предлагаем:
— Частичная загруженность (в объеме около 30-50 часов в месяц);
— Удаленную работу со свободным графиком;
— Рыночную почасовую заработную плату (по результатам собеседования);
— Возможность полноценной загруженности по мере роста проекта и количества задач;
— Испытательный срок: 2 месяца;
Для нас важно найти человека, который всерьез связывает себя с данной сферой и заинтересованного в собственном развитии в ее рамках и за ее пределами. Поэтому, даже если вы не отвечаете всему перечню требований, мы рассмотрим вашу кандидатуру при наличии у вас достаточного потенциала.
Ждем вашего отклика на вакансию!
Связываясь с нами, указывайте, пожалуйста, где именно вы нашли объявление.
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