PHP-разработчик на удаленку (Минск)

Мы портал о непознанном (около 70.000 посетителей в сутки) с амбициями и реальной перспективой роста до сотен тысяч.

Для длительного и совместного сотрудничества нужен человек, который имеет уверенные теоретические знания и реальный опыт работы в роли веб-программиста (крайне желательно информационного ресурса). А также с системой управления контентом Wordpress.

Важным условием является постоянное проживание в городе Минск.

В чем специфика вакансии/работы:

— Участие в развитии портала за счет взятия на себя ответственности за бэкенд (фронтэнд) проекта;

— Писать чистый и легко читаемый код с возможностью последующей поддержки и доработки (рефакторинга), а также ведение проектной документации;

— В частности разработка и (или) внедрение необходимых плагинов, шорткодов для CMS Wordpress;

— Оптимизация работы и скорости загрузки сайта в целом, так и его отдельных частей (скриптов и т.п.);

— Способность работать как по техническому заданию, так и без него;

— Совместное обсуждение проектов: структура, расстановка приоритетов, установка сроков;

— Продумывание логики работы различных скриптов (напр. вывод текущего лунного дня);

— Также необходимо быть готовым к переписыванию (доработке) существующего кода, в том числе и г***о кода;

— Решение иных задач в рамках деятельности;

Что от вас требуется:

— Подтвержденный опыт работы веб-программистом от 2-х лет;

— Уверенное знание PHP/MySQL на высоком уровне;

— Уверенное знание HTML/CSS, JavaScript (jQuery, Ajax) на среднем и выше уровне;

— Большой опыт работы с CMS Wordpress: установка, настройка, знание и написание плагинов, шорткодов, создание структуры сайта, правка шаблонов и т.п.;

— Опыт администрирования серверов Nginx + Apache (настройка php-fpm, munin и т.п.) и знание Linux на базовом и выше уровне;

— Понимание принципов ООП и MVC, опыт работы с различными фреймворками;

— Использование систем контроля версий: Git;

— Соблюдение Agile-принципов при разработке;

— Опыт, желание и возможность взаимодействия с менеджером проекта, дизайнером и т.д.;

— Большим плюсом будет интерес к астрологии (непознанному);

— Наличие высшего техническое образования (желательно, но не обязательно);

— Возможность приезжать два раза в месяц к нам в офис (в 3-х минутах от ст. м. Партизанская) для обсуждения тех или иных вопросов касательно проекта;

Что мы предлагаем:

— Частичная загруженность (в объеме около 30-50 часов в месяц);

— Удаленную работу со свободным графиком;

— Рыночную почасовую заработную плату (по результатам собеседования);

— Возможность полноценной загруженности по мере роста проекта и количества задач;

— Испытательный срок: 2 месяца;

Для нас важно найти человека, который всерьез связывает себя с данной сферой и заинтересованного в собственном развитии в ее рамках и за ее пределами. Поэтому, даже если вы не отвечаете всему перечню требований, мы рассмотрим вашу кандидатуру при наличии у вас достаточного потенциала.

Ждем вашего отклика на вакансию!

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