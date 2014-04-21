PHP с Vamshop. Табло Заказов + Каталог Товара

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка147 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть 2 магазина на vamshop. Один розничный другой оптовый.

Есть Каталог продукции куда вносится вся продукция - фото, описание, кол-во и т.д.

Есть Табло прилета заказов.

Необходимо:

1) В каталоге продукции добавить возможность редактирования атрибутов

2) Автоматизировать связку Табло Заказов и Каталога продукции.

Т.е. если в табло заказов статус заказа перешел в режим резерв, то продукция из заказа должна быть соответственно отмечена в каталоге продукции и в последствии в Vamshop магазине. Если же статус меняется на продано или же отмена, то должны произойти соответствующие действия.

Табло заказов и Каталог продукции, писал я сам. В Vamshop продукция вносится в полуавтоматическом режиме через easypopulate CSV файл. Поэтому если результатом Вашего кода будет подобная конструкция - я не против.

Краткое видео о том что необходимо сделать.

http://www.youtube.com/watch?v=hQBfHx6Y94I&feature=youtu.be

ТЗ полное с фото.

http://www.contactimprovisation.ru/download/temp/tt.rar (или приложенный файл)

Обязательно посмотрите Условия сотрудничества.txt !

В тз_без.txt - ТЗ без урлов хостов

Требование к программисту. Знание PHP и структуры Vamshop или OsCommerce. Или же умение быстро разбираться в подобных CMS

Код Каталога продукции и Табло заказов я писал сам. Так что если будут вопросы оперативно решим.

Срок выполнения - около 10 дней.

Оплата поэтапная по ходу выполнения работы. Сообщите, Ваше предложение по цене .

PHP
10 лет назад
dmitreach
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • PHP-разработчик на удаленку (Минск)

    Мы портал о непознанном (около 70.000 посетителей в сутки) с амбициями и реальной перспективой роста до сотен тысяч. Для длительного и совместного сотрудничества нужен человек, который имеет уверенные теоретические знания и реальный опыт работы в роли ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Динамический элемент сайта на js\html5

    $50

    Динамическая заглушка на сайт, в виде рамки, внутри которой расположены анимированные буквы и небольшой островок из четырех статичных букв, при клике на который вызывается ссылка типа mailto: 1) Должна быть поддержка мобильных и пк-экранов. Флеш не ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Скрипт загрузки файлов

    Необходим скрипт загрузки больших файлов на сайт. Требуется от скрипта: 1) Возможность загружать файлы больших размеров(до 400 МБ) и любых расширений(zip, mp3, jpg и т.п.) 2) Возможность просто встроить его в сайт. Например при ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать скрипт парсера

    Сделать парсер данных с каталога. В связи с переходом на новую cms возникла необходимость скопировать данные со старого сайта на новый. В каталоге более 8000 позиций.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание модуля SMS оповещения клиента на Opencart

    Требуется создать модуль SMS оповещения клиента под ocstore 1.5.5.1.1 (без использования vQmod) под шлюз WEBSMS.RU. Функционал модуля аналогичен модулю представленному по ссылке http://www.infosmska.ru/Pages/SmsOpenCart.aspx

    OpenCart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Модернизировать слайдер

    Бюджет по договоренности На стандартный модуль слайдшок Опенкарт нужно сделать боковое меню. что-то наподобие этого http://www.wowslider.com/ru/responsive-slideshow-chess-blinds-demo.html Только вместо превьюшек картинок, должен быть текст. см в прил. Размер на макете (изображения) не брать в расчет. Размер банера должен ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Починить модуль создания превью/watermark HostCMS

    Есть ряд задач по сайту на HostCMS. Первичная задача - перестал адекватно работать модуль генерации превьюшек и водяных знаков на картинки при добавлении в каталог. Ошибки такого типа: http://clip2net.com/s/7gbjw0 Дополнительные задачи - скорее из серии "убрать из ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад