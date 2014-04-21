PHP с Vamshop. Табло Заказов + Каталог Товара

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 2 магазина на vamshop. Один розничный другой оптовый.
Есть Каталог продукции куда вносится вся продукция - фото, описание, кол-во и т.д.
Есть Табло прилета заказов.
Необходимо:
1) В каталоге продукции добавить возможность редактирования атрибутов
2) Автоматизировать связку Табло Заказов и Каталога продукции.
Т.е. если в табло заказов статус заказа перешел в режим резерв, то продукция из заказа должна быть соответственно отмечена в каталоге продукции и в последствии в Vamshop магазине. Если же статус меняется на продано или же отмена, то должны произойти соответствующие действия.
Табло заказов и Каталог продукции, писал я сам. В Vamshop продукция вносится в полуавтоматическом режиме через easypopulate CSV файл. Поэтому если результатом Вашего кода будет подобная конструкция - я не против.
Краткое видео о том что необходимо сделать.
http://www.youtube.com/watch?v=hQBfHx6Y94I&feature=youtu.be
ТЗ полное с фото.
http://www.contactimprovisation.ru/download/temp/tt.rar (или приложенный файл)
Обязательно посмотрите Условия сотрудничества.txt !
В тз_без.txt - ТЗ без урлов хостов
Требование к программисту. Знание PHP и структуры Vamshop или OsCommerce. Или же умение быстро разбираться в подобных CMS
Код Каталога продукции и Табло заказов я писал сам. Так что если будут вопросы оперативно решим.
Срок выполнения - около 10 дней.
Оплата поэтапная по ходу выполнения работы. Сообщите, Ваше предложение по цене .
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