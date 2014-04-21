PHP с Vamshop. Табло Заказов + Каталог Товара

Есть 2 магазина на vamshop. Один розничный другой оптовый.

Есть Каталог продукции куда вносится вся продукция - фото, описание, кол-во и т.д.

Есть Табло прилета заказов.

Необходимо:

1) В каталоге продукции добавить возможность редактирования атрибутов

2) Автоматизировать связку Табло Заказов и Каталога продукции.

Т.е. если в табло заказов статус заказа перешел в режим резерв, то продукция из заказа должна быть соответственно отмечена в каталоге продукции и в последствии в Vamshop магазине. Если же статус меняется на продано или же отмена, то должны произойти соответствующие действия.

Табло заказов и Каталог продукции, писал я сам. В Vamshop продукция вносится в полуавтоматическом режиме через easypopulate CSV файл. Поэтому если результатом Вашего кода будет подобная конструкция - я не против.

Краткое видео о том что необходимо сделать.

http://www.youtube.com/watch?v=hQBfHx6Y94I&feature=youtu.be

ТЗ полное с фото.

http://www.contactimprovisation.ru/download/temp/tt.rar (или приложенный файл)

Обязательно посмотрите Условия сотрудничества.txt !

В тз_без.txt - ТЗ без урлов хостов

Требование к программисту. Знание PHP и структуры Vamshop или OsCommerce. Или же умение быстро разбираться в подобных CMS

Код Каталога продукции и Табло заказов я писал сам. Так что если будут вопросы оперативно решим.

Срок выполнения - около 10 дней.

Оплата поэтапная по ходу выполнения работы. Сообщите, Ваше предложение по цене .