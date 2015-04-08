Функция доп.проверки пользователя

Интернет-магазин на PHP с базой на MySQL

В админ-панели интернет-магазина есть вывод заказов с вариантами сортировки - по датам, по ключевому слову, по статусу. Необходимо написать функцию, которая будет:

при выборе сортировки по статусу "Звонок" (или "Новый заказ") для каждого из заказов с этим статусом в рамках временного интервала осуществлять проверку по email на наличие других заказов этого пользователя в течение недели исключая статус "Аннулирован"

если найден, выводить заказ со статусом "Звонок" (или "Новый заказ") и под ним найденные заказы в том же формате,

если не найден, выводить только заказ со статусом "Звонок" (или "Новый заказ") как в текущем функционале