Обновление данных в БД из файла xls

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Файл выгрузки из 1с ost.xls порядка 10-20 тысяч строк. Часть файла во вложении.

Из этого файла в импорте должны участвовать следующие колонки:

1) Артикул

2) Полное наименование

3) Цена

4) Кол-во на складе

БД

Таблица с товарами s_products.sql

Таблица с характеристиками s_variants.sql

Таблица с категориями s_products_categories.sql

Основная задача, обновление цен и остатков.

Второстипенная задача, добавление не найденных по артикулу товаров и назначение им ктегории id=314

Перед началом экспорта, обнуляем у всех товаров колонку stock.

Получается, ищем совпадения в файле и в таблице s_variants.sql по колонке sku, если находим то обновляем данные в колонках price и stock.

Если артикул не совпадает, то добавляем информацию об этом товаре в s_products.sql, s_variants.sql и s_products_categories.sql

Интересует цена данной разработки.

10 лет назад
damapic
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 минут назад
10 лет назад
$20
1 день
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PhpSoft
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Был
10 минут назад
10 лет назад
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