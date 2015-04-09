Необходим парсер сайта http://www.cheapcycleparts.com, с возможностью запуска обновления данных, там как сайт оригинал дополняется свежими категориями и годами техники сайт должен будет иметь простейшую корзину в которую пользователь будет класть товары и при заказе ...
Обновление данных в БД из файла xls
Файл выгрузки из 1с ost.xls порядка 10-20 тысяч строк. Часть файла во вложении.
Из этого файла в импорте должны участвовать следующие колонки:
1) Артикул
2) Полное наименование
3) Цена
4) Кол-во на складе
БД
Таблица с товарами s_products.sql
Таблица с характеристиками s_variants.sql
Таблица с категориями s_products_categories.sql
Основная задача, обновление цен и остатков.
Второстипенная задача, добавление не найденных по артикулу товаров и назначение им ктегории id=314
Перед началом экспорта, обнуляем у всех товаров колонку stock.
Получается, ищем совпадения в файле и в таблице s_variants.sql по колонке sku, если находим то обновляем данные в колонках price и stock.
Если артикул не совпадает, то добавляем информацию об этом товаре в s_products.sql, s_variants.sql и s_products_categories.sql
Интересует цена данной разработки.
Выбранный исполнитель
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