Ищу авторов оpensource скрипта магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка137 просмотров

Ищу того, кто разрабатывает оpensource скрипт интернет магазина

Нужен ИМЕННО АВТОР, и именно OPENSOURCE

Хочу сделать на вашем движке магазин

Оставьте ваши контакты, спасибо

10 лет назад
qazaq1
Егор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров