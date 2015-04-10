Работа как с индивидуальными, так и с командными проектами. Интересные задания. Своевременная оплата. Требования: 1) PHP - опыт, хороший уровень 2) MySQL (relational database principles) ...
Ищу авторов оpensource скрипта магазина
Ищу того, кто разрабатывает оpensource скрипт интернет магазина
Нужен ИМЕННО АВТОР, и именно OPENSOURCE
Хочу сделать на вашем движке магазин
Оставьте ваши контакты, спасибо
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