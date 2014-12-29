Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
10 лет назад
Joomla
Дмитрий все сделал быстро и самое главное качественно и даже больше, чем требовалось! Всегда был на связи. Довольны сотрудничеством!
Ответный отзыв
Все отлично, никаких нареканий. Очень рекомендую.
$100
10 баллов
10 лет назад
Joomla
Дмитрий ответственный и надежный специалист. Сложную работу сделал точно в оговоренный срок. Всегда был на связи. Качество работы очень высокое. Рекомендую.
Ответный отзыв
Общение адекватное и приятное, точная постановка задачи, мгновенная оплата. Очень доволен сотрудничеством.
Веб-программирование
1 отзыв
$5/час
от $5
#900