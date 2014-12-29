diiimonn

Дмитрий diiimonn

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

toolsukr
Юрий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
10 лет назад
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Дмитрий все сделал быстро и самое главное качественно и даже больше, чем требовалось! Всегда был на связи. Довольны сотрудничеством!
Все отлично, никаких нареканий. Очень рекомендую.
Ответный отзыв
Masterstl
Евгений 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Необходим скрипт выбора ткани для диванов.
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Дмитрий ответственный и надежный специалист. Сложную работу сделал точно в оговоренный срок. Всегда был на связи. Качество работы очень высокое. Рекомендую.
Общение адекватное и приятное, точная постановка задачи, мгновенная оплата. Очень доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
$5/час
от $5
#900