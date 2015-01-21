Доработать плагин на сайте

http://2912910.ru/restorans/adriano/pitstsa-adriano/klassicheskaya/ если на сайте поместить в корзину любой товар, то для доставки доступно две цены: Доставка и обработка - заказ от 700 рублей - доставка 100.00 руб. и заказ до 700 рублей - доставка 250 р.

Нужно изменить на: заказ от 750 рублей - доставка 99 руб. и заказ до 750 рублей - доставка 249 р.

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