Доработать плагин на сайте

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Веб-программированиеЗакрыт3 заявки149 просмотров
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http://2912910.ru/restorans/adriano/pitstsa-adriano/klassicheskaya/ если на сайте поместить в корзину любой товар, то для доставки доступно две цены: Доставка и обработка - заказ от 700 рублей - доставка 100.00 руб. и заказ до 700 рублей - доставка 250 р.

Нужно изменить на: заказ от 750 рублей - доставка 99 руб. и заказ до 750 рублей - доставка 249 р.

Показать в коде как изменить или вообще убрать стоимость, потому что цены все время будут меняться.

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9 лет назад
hardmeru
Андрей 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад