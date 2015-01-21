Доработать плагин на сайте

Требуется создать конструктор чехлов для мобильных и планшетов. Пример работы конструктора можно увидеть на сайте: http://print.iok.ua/ Жду Ваших предложений!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://2912910.ru/restorans/adriano/pitstsa-adriano/klassicheskaya/ если на сайте поместить в корзину любой товар, то для доставки доступно две цены: Доставка и обработка - заказ от 700 рублей - доставка 100.00 руб. и заказ до 700 рублей - доставка 250 р.
Нужно изменить на: заказ от 750 рублей - доставка 99 руб. и заказ до 750 рублей - доставка 249 р.
Показать в коде как изменить или вообще убрать стоимость, потому что цены все время будут меняться.
Предлагайте пожалуйста стоимость
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Добрый день. Мне нужен программист для поддержки и мелких доработок двух сайтов на MODX Задачи не сложные, частично по программированию, частично по верстке, частично по наполнению. Например: Скорректировать работу скрипта, который по расписанию показывает разные картинки и т.д Перенести страницу ...Закрыт9 лет назад
В последнее время от хостига приходят письма о том что сервер перегружен и т.д. Последнее письмо. Уведомляем Вас, что на Вашем VPS значение Load Average достигла критического значения, в связи с чем были остановлены следующие процессы: ...Завершен9 лет назад
Есть план-карта поселка с делением на участки (~ 100) . Необходимо реализовать управляемую интерактивную карту с обозначением занятости участков. Пример - http://kp-orangeclub.ru/genplan/Завершен9 лет назад
Суть задачи перевести JS-код (несколько простеньких функций) на аналоги в PHP. С детальными комментариями разбора этих js-функций. function decrypt_id(a,b,c,d,e,f,g){(f='')||(e=win dow)&&(b||(b=e['id'+a]))&&(d=b.length)&& (g=get_crypt(a,e,c));if(g)for(var i=0;iЗакрыт9 лет назад
Ищу программиста, с глубоким знанием Unity3D для создания 3Д конструктора одежды Все детали при переписке.Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день Сайт заражен Вирусами на Joomla нужно избавится от них .Завершен9 лет назад
- $23
Доброго времени суток! Необходима функция онлайн-консультанта на лендинг, с возможностью чата. Для одного консультанта-человека. Бюджет - 1500руб. Срок 2 дня. Обсуждаемо.Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть несколько сайтов на modx, необходимо по инструкции их обновить и закрыть дыры в безопасностиЗакрыт9 лет назад
- $80
здравствуйте Необходим спарсить товары из категории яндекс-маркета На выходе нужно получить csv файл Категория;Бренд;Модель;Ссылка_на_картинку;Краткое_описание;Полное_описание;назв_хар1:значение1|назв_хар2:значение2;назв_хар3:значение3 ... Бюджет 5 тыс рублей Наличие качественного портфолио, положительных отзывов Оставляйте свои заявки с оценками по бюджету и срокам.Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад