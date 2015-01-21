Поддержка и мелкие доработки двух сайтов на MODX

Добрый день.

Мне нужен программист для поддержки и мелких доработок двух сайтов на MODX

Задачи не сложные, частично по программированию, частично по верстке, частично по наполнению.

Например:

Скорректировать работу скрипта, который по расписанию показывает разные картинки и т.д

Перенести страницу из одного раздела меню в другой раздел меню

Поменять фотку в шапке сайта

Разместить и отформатировать новый текст на главной странице

Вставить новый баннер в шапку сайта

и т.д.

Большая часть задач примерно такая. Но есть пара задач посложнее, например через API настроить показ контекста в Я.Директе по определенному расписанию на год вперед.

Постановка задач и отчетность через Basecamp.

Оставляйте ваш Skype для связи.