Карта поселка на Java

Интегрировать в видео-плеер готовые js плагины. Плагины на github: https://github.com/videojs/video.js/wiki/Plugins Плеер: http://www.videojs.com/ В особенности интересуют плагины регулирования времени субтитров и клавишное управление. По остальным будем смотреть - понадобятся или нет. Сроки: 1 день Оплата: по договоренности. Жду ваших ...