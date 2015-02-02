Карта поселка на Java

Веб-программированиеЗавершен3 заявки134 просмотра
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Есть план-карта поселка с делением на участки (~ 100) . Необходимо реализовать управляемую интерактивную карту с обозначением занятости участков. Пример - http://kp-orangeclub.ru/genplan/

9 лет назад
gomer66
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
UniStyle
Денис 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$80
7 дней
Отличная работа точно в срок. Рекомендую, как отличного javascript-программера.
Все прошло хорошо. Максим ясно описал функционал карты который должен быть на выходе, привел примеры, предоставил psd-исходник. Без задержек отвечал на вопросы и согласовывал нюансы рабочего процесса. Оплату произвел вовремя. Проект оставил только положительные впечатления.